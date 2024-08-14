Сучков Васка Петров сын Вычислено 1681 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сучков Васка Петров сын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1681

Дата смерти

До 1719

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1681

Отец: Сучек Петрушка Назаров сын

Мать: не указана

https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейский-уезд/1689-91-перепись
Место жительства
1689 или 1691
Чалбышево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейский-уезд/1689-91-перепись
Рождение ребёнка
1711

Сын: Сучков Степан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Чалбышево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
До 1719
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214, Оп. 1, Часть 5, Книга 1614

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