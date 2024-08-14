Сучков Васка Петров сын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1681
Дата смертиДо 1719
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1681
Отец: Сучек Петрушка Назаров сын
Мать: не указана
https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейский-уезд/1689-91-перепись
Место жительства
1689 или 1691
https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейский-уезд/1689-91-перепись
Рождение ребёнка
1711
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1719
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214, Оп. 1, Часть 5, Книга 1614