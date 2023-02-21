Чумаченко Александр Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1960
Отец: не указан
Мать: Чумаченко Зоя
Рождение ребёнка
20.06.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чумаченко Оксана Владимировна
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумаченко Вадим Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумаченко Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: не указана