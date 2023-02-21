Чумаченко Александр Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумаченко Александр Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1960

Отец: не указан

Мать: Чумаченко Зоя

Рождение ребёнка
20.06.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чумаченко Оксана Владимировна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаченко Вадим Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаченко Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

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