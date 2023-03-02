Константинова (Сковородкина) Тамара Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1946
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1946
Рождение ребёнка
21.05.1967
Дочь: Марина Владимировна
Отец ребёнка: Константинов Владимир
Рождение ребёнка
16.08.1969
Дочь: Постырнак Нина Владимировна
Отец ребёнка: Константинов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Константинов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Учитель Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Константинов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно