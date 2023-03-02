Константинова (Сковородкина) Тамара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Сковородкина) Тамара Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1946

Отец: Сковородкин Владимир Мартынович

Мать: Сковородкина Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
21.05.1967

Дочь: Марина Владимировна

Отец ребёнка: Константинов Владимир

Рождение ребёнка
16.08.1969

Дочь: Постырнак Нина Владимировна

Отец ребёнка: Константинов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Константинов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Учитель Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Константинов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Владимир

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