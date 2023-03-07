Дармаев Лубсан-Нима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дармаев Лубсан-Нима

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Место рождения

Нижний Бургалтай, Джидинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1890

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Бургалтай, Джидинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
1960
Нижний Бургалтай, Джидинский муниципальный район, Республика Бурятия
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