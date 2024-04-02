Захарова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1949 г.р.
1953 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Захаров Михаил

Отец ребёнка: Захаров Николай

Рождение ребёнка
1953

Сын: Захаров Алексей

Отец ребёнка: Захаров Николай

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Николай

Рождение ребёнка
15.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Николай

д. Елино
Смерть
Неизвестно
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