Захарова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1949
Сын: Захаров Михаил
Отец ребёнка: Захаров Николай
Рождение ребёнка
1953
Сын: Захаров Алексей
Отец ребёнка: Захаров Николай
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Николай
Рождение ребёнка
15.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Николай
д. Елино
Смерть
Неизвестно