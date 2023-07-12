Виноградов (Макаров) Вячеслав Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов (Макаров) Вячеслав Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1955

Отец: Макаров Виктор

Мать: Еничева Людмила Павловна

Рождение ребёнка
11.09.1979

Дочь: Колотова Юлия Вячеславовна

Мать ребёнка: Виноградова Галина Владимировна

Рождение ребёнка
14.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова Галина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Галина Владимировна

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