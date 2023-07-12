Виноградов (Макаров) Вячеслав Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1955
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1955
Отец: Макаров Виктор
Мать: Еничева Людмила Павловна
Рождение ребёнка
11.09.1979
Дочь: Колотова Юлия Вячеславовна
Мать ребёнка: Виноградова Галина Владимировна
Рождение ребёнка
14.03.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова Галина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно