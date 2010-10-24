Лопатина Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1920
Дата смерти24.10.2010
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1920
Отец: Лопатин Владимир
Мать: Лопатина Марфа Глебовна
Рождение ребёнка
26.07.1942
Дочь: Асламова Мария Петровна
Отец ребёнка: Шевченко Петр Иванович
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.01.1947
Сын: Шевченко Владимир Петрович
Отец ребёнка: Шевченко Петр Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1948
Сын: Шевченко Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Шевченко Петр Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1950
Отец ребёнка: Шевченко Петр Иванович
Рождение ребёнка
12.05.1952
Дочь: Исмиянова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Шевченко Петр Иванович
Большой Зерентуй, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
24.10.2010