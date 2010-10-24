Лопатина Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина Анна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1920

Дата смерти

24.10.2010

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1920

Отец: Лопатин Владимир

Мать: Лопатина Марфа Глебовна

Рождение ребёнка
26.07.1942

Дочь: Асламова Мария Петровна

Отец ребёнка: Шевченко Петр Иванович

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.01.1947

Сын: Шевченко Владимир Петрович

Отец ребёнка: Шевченко Петр Иванович

Рождение ребёнка
26.10.1948

Сын: Шевченко Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Шевченко Петр Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1950

Сын: Шевченко Михаил Петрович

Отец ребёнка: Шевченко Петр Иванович

Рождение ребёнка
12.05.1952

Дочь: Исмиянова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Шевченко Петр Иванович

Большой Зерентуй, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
24.10.2010
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