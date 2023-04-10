Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Трубицына) Агафья Ефимова
(Трубицына) Агафья Ефимова
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1842
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Трубицын Ефим Иванов
1817 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец:
Трубицын Ефим Иванов
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия