(Трубицына) Агафья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Трубицына) Агафья Ефимова

(Трубицына) Агафья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1817 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Трубицын Ефим Иванов

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close