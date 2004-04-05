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Попова Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1945

Дата смерти

05.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1945

Отец: Немец военнопленный

Мать: Попова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яценко Юрий Яковлевич

Рождение ребёнка
19.07.1968

Сын: Яценко Нуклон Юрьевич

Отец ребёнка: Яценко Юрий Яковлевич

Рождение ребёнка
20.03.1974

Сын: Яценко Игорь Юрьевич

Отец ребёнка: Яценко Юрий Яковлевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.05.1975

Дочь: Яценко Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Яценко Юрий Яковлевич

Смерть
05.04.2004

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