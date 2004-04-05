Попова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1945
Дата смерти05.04.2004
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1945
Отец: Немец военнопленный
Мать: Попова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1968
Отец ребёнка: Яценко Юрий Яковлевич
Рождение ребёнка
20.03.1974
Сын: Яценко Игорь Юрьевич
Отец ребёнка: Яценко Юрий Яковлевич
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.05.1975
Дочь: Яценко Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Яценко Юрий Яковлевич
Смерть
05.04.2004