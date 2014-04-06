Еремина (Тарасова) Наталья Алексеевна
Место рожденияг. Горький, РСФСР, СССР
Дата рождения12.02.1953
Дата смерти06.04.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1953
г. Горький, РСФСР, СССР
Бракосочетание
01.09.1973
Рождение ребёнка
20.04.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еремин Вячеслав Михайлович
г. Горький, РСФСР, СССР
Смерть
06.04.2014