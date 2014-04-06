Еремина (Тарасова) Наталья Алексеевна 12.02.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Еремина (Тарасова) Наталья Алексеевна

Место рождения

г. Горький, РСФСР, СССР

Дата рождения

12.02.1953

Дата смерти

06.04.2014

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1953

Отец: Тарасов Алексей

Мать: Тарасова (Бугрова) Евдокия Александровна

г. Горький, РСФСР, СССР
Бракосочетание
01.09.1973

Муж: Еремин Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
20.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремин Вячеслав Михайлович

г. Горький, РСФСР, СССР
Смерть
06.04.2014

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