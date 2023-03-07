Тимофеева (Загородникова) Татьяна Даниловна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Тимофеева Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Тимофеев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Тимофеев Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Тимофеев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Тимофеева Вера Андреевна
Отец ребёнка: Тимофеев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1907
Дочь: Тимофеева Елена Андреевна
Отец ребёнка: Тимофеев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1910
Дочь: Тимофеева Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Тимофеев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1913
Дочь: Тимофеева Александра Андреевна
Отец ребёнка: Тимофеев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1916
Дочь: Тимофеева Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Тимофеев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Тимофеев Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Тимофеев Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966