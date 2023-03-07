Тимофеева (Загородникова) Татьяна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Загородникова) Татьяна Даниловна

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Тимофеева Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Тимофеев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Тимофеев Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Тимофеев Андрей Иванович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Тимофеева Вера Андреевна

Отец ребёнка: Тимофеев Андрей Иванович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
26.10.1907

Дочь: Тимофеева Елена Андреевна

Отец ребёнка: Тимофеев Андрей Иванович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
20.06.1910

Дочь: Тимофеева Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Тимофеев Андрей Иванович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
02.01.1913

Дочь: Тимофеева Александра Андреевна

Отец ребёнка: Тимофеев Андрей Иванович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
19.01.1916

Дочь: Тимофеева Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Тимофеев Андрей Иванович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Тимофеев Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Тимофеев Андрей Иванович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Андрей Иванович

Смерть
1966
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