Тарасов (Яковлев) Андрей Тарасов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741 ст.
Дата смертиОколо 1790 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741 ст.
Отец: Яковлев Тарас Прохоров
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1760 ст.
Рождение ребёнка
1763 ст.
Мать ребёнка: Тарасова-Яковлева Ирина Игнатовна
Рождение ребёнка
21.03.1768 ст.
Мать ребёнка: Тарасова-Яковлева Ирина Игнатовна
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.
Сын: Тарасов Иван больший Андреевич
Мать ребёнка: Тарасова-Яковлева Ирина Игнатовна
Рождение ребёнка
С 1777 по 1784 ст.
Сын: Тарасов Филимон Андреевич
Мать ребёнка: Тарасова-Яковлева Ирина Игнатовна
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Мать ребёнка: Тарасова-Яковлева Ирина Игнатовна
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Дочь: Федосья Андреевна
Мать ребёнка: Тарасова-Яковлева Ирина Игнатовна
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Сын: Тарасов Иван меньшой Андреевич
Мать ребёнка: Тарасова-Яковлева Ирина Игнатовна
Смерть
Около 1790 ст.