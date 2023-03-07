Тарасов (Яковлев) Андрей Тарасов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов (Яковлев) Андрей Тарасов

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Место рождения

Борисово, Можайский, Московская область

Дата рождения

Около 1741 ст.

Дата смерти

Около 1790 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741 ст.

Отец: Яковлев Тарас Прохоров

Мать: не указана

Борисово, Можайский, Московская область
Бракосочетание
До 1760 ст.

Жена: Тарасова-Яковлева Ирина Игнатовна

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1763 ст.

Сын: Тарасов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Тарасова-Яковлева Ирина Игнатовна

Рождение ребёнка
21.03.1768 ст.

Сын: Тарасов Яков Андреевич

Мать ребёнка: Тарасова-Яковлева Ирина Игнатовна

Рождение ребёнка
Около 1770 ст.

Сын: Тарасов Иван больший Андреевич

Мать ребёнка: Тарасова-Яковлева Ирина Игнатовна

Рождение ребёнка
С 1777 по 1784 ст.

Сын: Тарасов Филимон Андреевич

Мать ребёнка: Тарасова-Яковлева Ирина Игнатовна

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Сын: Тарасов Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Тарасова-Яковлева Ирина Игнатовна

Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Дочь: Федосья Андреевна

Мать ребёнка: Тарасова-Яковлева Ирина Игнатовна

Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Тарасов Иван меньшой Андреевич

Мать ребёнка: Тарасова-Яковлева Ирина Игнатовна

Смерть
Около 1790 ст.
Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
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