Сенотрусова (Балагута (Платонова)) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенотрусова (Балагута (Платонова)) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сенотрусов Валентин Григорьевич

Рождение ребёнка
10.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сенотрусов Валентин Григорьевич

пос. Липовцы, Октябрьский район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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