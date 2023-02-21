Нестеров Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеров Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1953

Дочь: Нестерова Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Шишкина Антонина Яковлевна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Нестеров Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Антонина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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