Передерко (Халак) Юстния
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Халак Кирилл
Мать: Халак ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Передерко Василий
Отец ребёнка: Передерко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бесбах (Передерко) Ольга
Отец ребёнка: Передерко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Передерко Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Передерко Григорий
Смерть
Неизвестно