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Машкина Клавдия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1931

Дата смерти

27.09.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бичурин Леонид Федорович

Рождение ребёнка
29.08.1950

Сын: Бичурин Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Бичурин Леонид Федорович

Рождение ребёнка
11.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бичурин Леонид Федорович

Смерть
27.09.2017

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