Машкина Клавдия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1931
Дата смерти27.09.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1950
Сын: Бичурин Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Бичурин Леонид Федорович
Рождение ребёнка
11.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бичурин Леонид Федорович
Смерть
27.09.2017