Фирсов Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.06.1982
Сын: Фирсов Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана