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Фирсов Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1956

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1934 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1982 г.р.

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1956

Отец: Фирсов Григорий Иванович

Мать: Фирсова Валентина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.06.1982

Сын: Фирсов Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

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