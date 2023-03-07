Литвиненко Андрей Климов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798 ст.
Дата смертиОколо 1820 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.
Отец: Литвиненко Клим Игнатов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Дочь: Параскева Андреева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Сын: Литвяков Сафрон Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1820 ст.