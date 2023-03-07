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Литвиненко Андрей Климов

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Место рождения

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1798 ст.

Дата смерти

Около 1820 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.

Отец: Литвиненко Клим Игнатов

Мать: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Литвяков Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Дочь: Параскева Андреева

Мать ребёнка: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Литвяков Сафрон Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Около 1820 ст.
Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
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