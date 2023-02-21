Папертева (Мошкова) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1999
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Рождение ребёнка
14.01.1931
Дочь: Романенко Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Папертев Николай Михайлович
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.03.1934
Дочь: Кувшинова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Папертев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Папертев Борис Николаевич
Отец ребёнка: Папертев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Папертева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Папертев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Папертев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Папертев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Папертев Генадий Николаевич
Отец ребёнка: Папертев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Папертев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Папертев Николай Михайлович
Смерть
1999