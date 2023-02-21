Папертева (Мошкова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папертева (Мошкова) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: Мошкова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
14.01.1931

Дочь: Романенко Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Папертев Николай Михайлович

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.03.1934

Дочь: Кувшинова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Папертев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папертев Борис Николаевич

Отец ребёнка: Папертев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Папертева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Папертев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папертев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Папертев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папертев Генадий Николаевич

Отец ребёнка: Папертев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папертев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Папертев Николай Михайлович

Смерть
1999
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