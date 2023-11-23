Анастасия Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиДо 1809
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Александр Петров
Мать: Мавра Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоанн Георгиев
Рождение ребёнка
Между 1791 и 1796
Дочь: (Мухина) Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Георгиев
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Иоанн Георгиев
Розин Григорий Иоаннович (1792 — ?) Родился в семье пономаря села Воздвиженского в Игрищах (Томарова) Романов-Борисоглебского уезда Иоанна Георгиевича1 . С 1809 года обучался в семинарии. Из пиитики, ... Показать все
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Розин) Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Георгиев
Рождение ребёнка
1799
Сын: Розин Иоанн Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Георгиев
Смерть
До 1809