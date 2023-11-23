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Анастасия Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

До 1809

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Александр Петров

Мать: Мавра Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоанн Георгиев

Рождение ребёнка
Между 1791 и 1796

Дочь: (Мухина) Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Георгиев

Рождение ребёнка
1792

Сын: Розин Григорий Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Георгиев

Розин Григорий Иоаннович (1792 — ?) Родился в семье пономаря села Воздвиженского в Игрищах (Томарова) Романов-Борисоглебского уезда Иоанна Георгиевича1 . С 1809 года обучался в семинарии. Из пиитики, ... Показать все
Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Розин) Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Георгиев

Рождение ребёнка
1799

Сын: Розин Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Георгиев

Смерть
До 1809

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