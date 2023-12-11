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Лавричева Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Лавричева Анна Александровна

Отец ребёнка: Лавричев Александр Андреевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Лавричев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Лавричев Александр Андреевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Лавричева Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Лавричев Александр Андреевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Лавричева Надежда Александровна

Отец ребёнка: Лавричев Александр Андреевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Лавричев Николай Александрович

Отец ребёнка: Лавричев Александр Андреевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавричев Александр Андреевич

Смерть
После 1915
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