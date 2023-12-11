Лавричева Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Лавричева Анна Александровна
Отец ребёнка: Лавричев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Лавричев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Лавричев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Лавричева Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Лавричев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Лавричева Надежда Александровна
Отец ребёнка: Лавричев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Лавричев Николай Александрович
Отец ребёнка: Лавричев Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1915