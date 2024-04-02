Дмитриев Стефан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитриев Петр
Рождение ребёнка
23.01.1902
Дочь: Валентина Стефановна
Мать ребёнка: Дмитриева Елизавета Игнатьевна
Рождение ребёнка
12.05.1904
Дочь: Клавдия Стефановна
Мать ребёнка: Дмитриева Елизавета Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Щербаково
Смерть
Неизвестно