Дмитриев Стефан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Стефан Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитриев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1902

Дочь: Валентина Стефановна

Мать ребёнка: Дмитриева Елизавета Игнатьевна

Рождение ребёнка
12.05.1904

Дочь: Клавдия Стефановна

Мать ребёнка: Дмитриева Елизавета Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Елизавета Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
д. Щербаково
Смерть
Неизвестно
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