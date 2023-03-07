Ржаницын Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиОколо 1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Ржаницын Андрей Иванович
Мать: Ржаницына Анна Семеновна
Работа или профессия
С 1814
Диакон Михаило-Архангельской церкви Кадниковского уезда Вологодской епархии
Бракосочетание
Около 1814
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ржаницын Флегонт Александрович
Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Устиновна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ржаницын Руф Александрович
Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Устиновна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ржаницын Фавст Александрович
Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Устиновна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ржаницын Иринарх Александрович
Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Устиновна
Смерть
Около 1836