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Ржаницын Александр Андреевич

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Место рождения

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1790

Дата смерти

Около 1836

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Ржаницын Андрей Иванович

Мать: Ржаницына Анна Семеновна

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
С 1814
Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Диакон Михаило-Архангельской церкви Кадниковского уезда Вологодской епархии
Бракосочетание
Около 1814

Жена: Ржаницына Евдокия Устиновна

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ржаницын Флегонт Александрович

Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Устиновна

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ржаницын Руф Александрович

Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Устиновна

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ржаницын Фавст Александрович

Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Устиновна

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ржаницын Иринарх Александрович

Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Устиновна

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Около 1836
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