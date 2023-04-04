Ковалевская (Сазонова) Пелагея (Полина) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.08.1837
Рождение ребёнка
07.11.1840
Отец ребёнка: Ковалевский Онуфрий Осипович
Ворково, Динабургский уезд, Витебская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1842
Сын: Ковалевский Владимир
Отец ребёнка: Ковалевский Онуфрий Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковалевский Онуфрий Осипович