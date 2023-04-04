Ковалевская (Сазонова) Пелагея (Полина) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалевская (Сазонова) Пелагея (Полина) Петровна

Ковалевская (Сазонова) Пелагея (Полина) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

1840 г.р.
1842 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.08.1837

Муж: Ковалевский Онуфрий Осипович

Рождение ребёнка
07.11.1840

Сын: Ковалевский Александр

Отец ребёнка: Ковалевский Онуфрий Осипович

Ворково, Динабургский уезд, Витебская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1842

Сын: Ковалевский Владимир

Отец ребёнка: Ковалевский Онуфрий Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалевский Онуфрий Осипович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close