Овчинникова Наталья Вадимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балин Вадим Петрович
Мать: Балина Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Краснов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лупанов Александр Олегович
Отец ребёнка: Лупанов Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Софья Александровна
Отец ребёнка: Овчинников Александр Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Иван Александрович
Отец ребёнка: Овчинников Александр Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно