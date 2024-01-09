Овчинникова Наталья Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинникова Наталья Вадимовна

Овчинникова Наталья Вадимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балин Вадим Петрович

Мать: Балина Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Краснов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лупанов Александр Олегович

Отец ребёнка: Лупанов Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Софья Александровна

Отец ребёнка: Овчинников Александр Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Иван Александрович

Отец ребёнка: Овчинников Александр Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Александр Леонидович

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