Чумаков Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1957
Дочь: Чумакова Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Петрова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
12.02.1960
Дочь: Вагнер (Чумакова) Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Петрова Наталья Васильевна
Смерть
Неизвестно