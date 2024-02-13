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Чумаков Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
09.08.1957

Дочь: Чумакова Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Петрова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
12.02.1960

Дочь: Вагнер (Чумакова) Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Петрова Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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