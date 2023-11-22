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Новосёлов Павел Романович

Место рождения

Деревня Антоново, Костромская область

Дата рождения

24.01.1913

Дата смерти

08.09.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Антоново, Костромская область
Призыв на военную службу
1935
Рождение ребёнка
14.02.1939

Сын: Новосёлов Павел Павлович

Мать ребёнка: Саблина Евдокия Николаевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Попал в плен (военное)
1943
Работа или профессия
Неизвестно
Штукатур-маляр
Военная награда
Неизвестно
1.Орден "Красной Звезды" 2.Орден Отечественной войны II степени 3.Медаль "Партизану Великой Отечественной Войны II степени" 4.Медаль " За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг... Показать все
Смерть
08.09.1993
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