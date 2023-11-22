Новосёлов Павел Романович
Место рожденияДеревня Антоново, Костромская область
Дата рождения24.01.1913
Дата смерти08.09.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Призыв на военную службу
1935
Рождение ребёнка
14.02.1939
Мать ребёнка: Саблина Евдокия Николаевна
Чита, город Чита, Забайкальский край
Попал в плен (военное)
1943
Работа или профессия
Неизвестно
Штукатур-маляр
Военная награда
Неизвестно
1.Орден "Красной Звезды" 2.Орден Отечественной войны II степени 3.Медаль "Партизану Великой Отечественной Войны II степени" 4.Медаль " За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг... Показать все
Смерть
08.09.1993