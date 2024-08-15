Евдокия Данильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Данильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.10.1968

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожин Семен Никитович

Отец ребёнка: Кожин Никита Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юнак (Кожина) Александра Никитовна

Отец ребёнка: Кожин Никита Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожин Борис Никитович

Отец ребёнка: Кожин Никита Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Кожин Никита Николаевич

Рождение ребёнка
27.09.1915

Сын: Кожин Никита Никитович

Отец ребёнка: Кожин Никита Николаевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Кожин Алексей Никитович

Отец ребёнка: Кожин Никита Николаевич

Смерть
16.10.1968

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