Евдокия Данильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.10.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кожин Никита Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юнак (Кожина) Александра Никитовна
Отец ребёнка: Кожин Никита Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кожин Никита Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Кожин Никита Николаевич
Рождение ребёнка
27.09.1915
Отец ребёнка: Кожин Никита Николаевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Кожин Никита Николаевич
Смерть
16.10.1968