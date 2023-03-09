Макаров Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.?

Сын: Макаров Станислав Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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