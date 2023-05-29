Завьялов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завьлов Иван Степанович

Мать ребёнка: Завьялова (Федотова) Александра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завьялова Любава Степановна

Мать ребёнка: Завьялова (Федотова) Александра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завьялова Анна Степановна

Мать ребёнка: Завьялова (Федотова) Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завьялова (Федотова) Александра Павловна

Смерть
Неизвестно

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