Завьялов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Завьялова (Федотова) Александра Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завьялова Любава Степановна
Мать ребёнка: Завьялова (Федотова) Александра Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завьялова Анна Степановна
Мать ребёнка: Завьялова (Федотова) Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно