Венецианов Алексей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венецианов Алексей Гаврилович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1780

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1802
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Сафонково, Тверская губерния
Смерть
1847
с. Поддубье, Тверская губерния
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