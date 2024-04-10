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Курзин Николай Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1921

Отец: Курзин Константин Павлович

Мать: Курзина (Щеглова) Пелагея Захаровна

Призыв на военную службу
?.10.1939
Омск, город Омск, Омская область
Призван омским областным военкоматом
Получение воинского звания/чина
1941
Присвоено воинское звание лейтенант
Военная служба
1941
Командир стрелкового взвода 202 стрелкового полка 81 стрелковой дивизии (I) Киевского военного округа
Пропал без вести (военное)
?.09.1941
Смерть
Неизвестно

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