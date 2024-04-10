Курзин Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1921
Призыв на военную службу
?.10.1939
Омск, город Омск, Омская область
Призван омским областным военкоматом
Получение воинского звания/чина
1941
Присвоено воинское звание лейтенант
Военная служба
1941
Командир стрелкового взвода 202 стрелкового полка 81 стрелковой дивизии (I) Киевского военного округа
Пропал без вести (военное)
?.09.1941
Смерть
Неизвестно