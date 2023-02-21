Горяинов Владимир Семенович
Место рожденияст. Ушумун Тыгдинский р-н, Амурская обл.
Дата рождения07.10.1942
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1942
ст. Ушумун Тыгдинский р-н, Амурская обл.
Рождение ребёнка
20.07.1969
Сын: Горяинов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Горяинова Анна Владимировна
г. Благовещенск Амурской области
Рождение ребёнка
07.08.1973
Сын: Горяинов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Горяинова Анна Владимировна
с. Белогорье Амурской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961