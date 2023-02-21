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Горяинов Владимир Семенович

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Место рождения

ст. Ушумун Тыгдинский р-н, Амурская обл.

Дата рождения

07.10.1942

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1942

Отец: Горяинов Семен Константинович

Мать: Горяинова Елена Ивановна

ст. Ушумун Тыгдинский р-н, Амурская обл.
Рождение ребёнка
20.07.1969

Сын: Горяинов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Горяинова Анна Владимировна

г. Благовещенск Амурской области
Рождение ребёнка
07.08.1973

Сын: Горяинов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Горяинова Анна Владимировна

с. Белогорье Амурской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горяинова Анна Владимировна

Смерть
1961
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