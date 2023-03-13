Перепечина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепечина Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Орешкина Арина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепечин Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепечин Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перепечина Валентина

Отец ребёнка: не указан

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