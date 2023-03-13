Перепечина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Орешкина Арина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перепечин Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перепечин Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перепечина Валентина
Отец ребёнка: не указан