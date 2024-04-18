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Меркул Карпов

Место рождения

Богоявленка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1749 ст.

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.

Отец: Карп Григорьев

Мать: Матрена Васильева

Богоявленка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Меркулов

Мать ребёнка: Агрофена Данилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломей Меркулов

Мать ребёнка: Агрофена Данилова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Михей Меркулов

Мать ребёнка: Агрофена Данилова

Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Ефим Меркулов

Мать ребёнка: Агрофена Данилова

Богоявленка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Никифор Меркулов

Мать ребёнка: Агрофена Данилова

Рождение ребёнка
?.07.1782 ст.

Сын: Федул Меркулов

Мать ребёнка: Агрофена Данилова

Богоявленка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1816
Богоявленка, Воловский муниципальный район, Тульская область

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