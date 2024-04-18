Меркул Карпов
Место рождения
Дата рождения1749 ст.
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.
Отец: Карп Григорьев
Мать: Матрена Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Меркулов
Мать ребёнка: Агрофена Данилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломей Меркулов
Мать ребёнка: Агрофена Данилова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Михей Меркулов
Мать ребёнка: Агрофена Данилова
Рождение ребёнка
1773 ст.
Сын: Ефим Меркулов
Мать ребёнка: Агрофена Данилова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Никифор Меркулов
Мать ребёнка: Агрофена Данилова
Рождение ребёнка
?.07.1782 ст.
Сын: Федул Меркулов
Мать ребёнка: Агрофена Данилова
Смерть
1816