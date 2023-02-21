Петрова Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Надежда Петровна

Место рождения

Башкирия, Миакинский район, деревня ново-Карамалы

Дата рождения

12.08.1939

Дата смерти

11.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1939

Отец: Петров Петр

Мать: Петрова Мария Семеновна

Башкирия, Миакинский район, деревня ново-Карамалы
Рождение ребёнка
07.08.1958

Дочь: Эрматова Фатима Мухитдиновна

Отец ребёнка: Эрматов Мухитдин

Узбекистан, Кашкадарьинская область, город Карши
Смерть
11.12.1981
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