Петрова Надежда Петровна
Место рожденияБашкирия, Миакинский район, деревня ново-Карамалы
Дата рождения12.08.1939
Дата смерти11.12.1981
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1939
Отец: Петров Петр
Мать: Петрова Мария Семеновна
Башкирия, Миакинский район, деревня ново-Карамалы
Рождение ребёнка
07.08.1958
Дочь: Эрматова Фатима Мухитдиновна
Отец ребёнка: Эрматов Мухитдин
Узбекистан, Кашкадарьинская область, город Карши
Смерть
11.12.1981