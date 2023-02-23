(Подцепила) Екатерина
Место рожденияРоссия
Дата рождения1906
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Токарев Михаил
Республика Дагестан
Рождение ребёнка
23.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Токарев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Николай
Отец ребёнка: Токарев Михаил
Республика Дагестан
Смерть
1991