Rydell Robert Hirsch
Место рожденияNew York City, New York
Дата рождения19.12.1913
Дата смерти09.08.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1913
New York City, New York
Бракосочетание
1937
Жена: скрыто настройками приватности
New York City, New York, USA
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.08.1989
Jacksonville, Duval, Florida, USA