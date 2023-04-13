Rydell Robert Hirsch — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rydell Robert Hirsch

Место рождения

New York City, New York

Дата рождения

19.12.1913

Дата смерти

09.08.1989

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1913

Отец: Rydell (rubinstein) Harry Morris

Мать: Rydell Rubinstein Katherine

New York City, New York
Бракосочетание
1937

Жена: скрыто настройками приватности

New York City, New York, USA
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.08.1989
Jacksonville, Duval, Florida, USA
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