Соколова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Рая
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Галина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турайкина Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Кипайкин Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно