Домнина (Алексеенко) Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1950
ПолЖенский
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.03.1950
Отец: Алексеенко Алексей Евтихиевич
Мать: Алексеенко Варвара
Рождение ребёнка
11.11.1967
Дочь: Домнина Светлана Александровна
Отец ребёнка: Домнин Александр Александрович
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1980
Дочь: Домнина Вероника Александровна
Отец ребёнка: Домнин Александр Александрович