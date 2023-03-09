Домнина (Алексеенко) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домнина (Алексеенко) Людмила Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1950

Отец: Алексеенко Алексей Евтихиевич

Мать: Алексеенко Варвара

Рождение ребёнка
11.11.1967

Дочь: Домнина Светлана Александровна

Отец ребёнка: Домнин Александр Александрович

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1980

Дочь: Домнина Вероника Александровна

Отец ребёнка: Домнин Александр Александрович

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