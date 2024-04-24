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Назаров Степан Сергеевич

Место рождения

Шидрово, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

12.12.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1906 ст.

Отец: Назаров Сергей Евфимович

Мать: Назарова (Турикова) Прасковья Петровна

Шидрово, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Стефан рожден 12 декабря 1906 г., крещен 13, запись 35. ... деревни Шидрово крестьянин Сергей Евфимов Назаров и законная жена его Прасковья Петрова оба православные ГААО Ф. 29 Оп. 39 том 2 Д. 745 с. ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Военная служба
До 03.09.1945
Смерть
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

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