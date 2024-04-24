Назаров Степан Сергеевич
Место рождения
Дата рождения12.12.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1906 ст.
Стефан рожден 12 декабря 1906 г., крещен 13, запись 35. ... деревни Шидрово крестьянин Сергей Евфимов Назаров и законная жена его Прасковья Петрова оба православные ГААО Ф. 29 Оп. 39 том 2 Д. 745 с. ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
До 03.09.1945
Смерть
Неизвестно