Сергеев Максим Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Максим Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.2012

Дочь: Сергеева Софья Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.01.2022

Сын: Сергеев Тимофей Максимович

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Бракосочетание
Неизвестно

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