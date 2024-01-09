Сергеев Максим Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.2012
Дочь: Сергеева Софья Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.01.2022
Сын: Сергеев Тимофей Максимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности