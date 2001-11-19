Мельниченко Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельниченко Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1949

Дата смерти

19.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1949

Отец: Красников Иван Андреевич

Мать: Фоменко Мария Филипповна

Рождение ребёнка
31.10.1968

Дочь: Тиханова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Мельниченко Иван Николаевич

Рождение ребёнка
01.09.1975

Дочь: Мудрова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Мельниченко Иван Николаевич

Рождение ребёнка
18.07.1982

Дочь: Иванова Оксана Ивановна

Отец ребёнка: Мельниченко Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельниченко Иван Николаевич

Смерть
19.11.2001
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