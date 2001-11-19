Мельниченко Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1949
Дата смерти19.11.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1949
Отец: Красников Иван Андреевич
Мать: Фоменко Мария Филипповна
Рождение ребёнка
31.10.1968
Дочь: Тиханова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Мельниченко Иван Николаевич
Рождение ребёнка
01.09.1975
Дочь: Мудрова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Мельниченко Иван Николаевич
Рождение ребёнка
18.07.1982
Дочь: Иванова Оксана Ивановна
Отец ребёнка: Мельниченко Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.2001