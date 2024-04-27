Глазырин Савва Власьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: Глазырин Влас (Василий?) Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Глазырин Мина Саввич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Глазырин Иван Саввич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1748 ст.
Ключи, Сысертский, Свердловская область
Ревизская сказка: 62 года РГАДА: ф.350 оп.2 д.899 л.322
Смерть
Неизвестно