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Глазырин Савва Власьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Глазырин Влас (Василий?) Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Глазырин Мина Саввич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Глазырин Иван Саввич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Глазырин Савва Саввич

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
1748 ст.
Ключи, Сысертский, Свердловская область
Ревизская сказка: 62 года РГАДА: ф.350 оп.2 д.899 л.322
Смерть
Неизвестно

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