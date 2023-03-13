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(Саломахина) Праскевья Ивановна
(Саломахина) Праскевья Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1719
Пол
Женский
Отец
Яна Иван Иванович
После 1705 г.р.
Мать
Яна (Узкова) Агафея Герасимовна
После 1693 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец:
Яна Иван Иванович
Мать:
Яна Агафея Герасимовна
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