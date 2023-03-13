(Саломахина) Праскевья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Саломахина) Праскевья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Пол

Женский

Отец

После 1705 г.р.

Мать

После 1693 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Яна Иван Иванович

Мать: Яна Агафея Герасимовна

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