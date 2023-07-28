Романова Ольга Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Ольга Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Кондрат Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Лебедева (Киршина) Антонина Александровна

Отец ребёнка: Киршин Александр Степанович

Арбаны, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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