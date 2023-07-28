Романова Ольга Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Кондрат Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Лебедева (Киршина) Антонина Александровна
Отец ребёнка: Киршин Александр Степанович
Арбаны, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно