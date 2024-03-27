Ганиев Фарид Исламгалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаниев Фарид Исламгалиевич

Ганиев Фарид Исламгалиевич

Место рождения

д.Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния, Россия

Дата рождения

1921

Дата смерти

06.11.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Ганиев Исламгали Ганиевич

Мать: Ганиева Галима Гиндалифовна

д.Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния, Россия
Военная награда
Неизвестно
Ганеев Фарид Исламгалиевич. Медаль «За боевые заслуги» Ст. лейтенант медслужбы __.__.1921 , Место службы: ВСанУ 1 УкрФ. Награждение
Смерть
06.11.1946
Вена, Австрия
Похороны
Неизвестно
Вена, Австрия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close