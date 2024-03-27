Ганиев Фарид Исламгалиевич
Место рожденияд.Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния, Россия
Дата рождения1921
Дата смерти06.11.1946
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
д.Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния, Россия
Военная награда
Неизвестно
Ганеев Фарид Исламгалиевич. Медаль «За боевые заслуги» Ст. лейтенант медслужбы __.__.1921 , Место службы: ВСанУ 1 УкрФ. Награждение
Смерть
06.11.1946
Вена, Австрия
Похороны
Неизвестно
Вена, Австрия