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Бабин Василий Власов

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Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Около 1797 г.р.

Жена

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Бабин Влас Харитонов

Мать: Бабина Анна

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Неонила Васильева

Мать ребёнка: Бабина Ирина Маркова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Дарья Васильева

Мать ребёнка: Бабина Ирина Маркова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Ирина Маркова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1850
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