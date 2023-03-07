Бабин Василий Власов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Бабин Влас Харитонов
Мать: Бабина Анна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Неонила Васильева
Мать ребёнка: Бабина Ирина Маркова
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Дарья Васильева
Мать ребёнка: Бабина Ирина Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Ирина Маркова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850