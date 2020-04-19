Вашурин Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашурин Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1976

Дата смерти

19.04.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.09.1999

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.02.2000

Сын: Вашурин Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.12.2005

Дочь: Вашурина Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.04.2020
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