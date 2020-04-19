Вашурин Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1976
Дата смерти19.04.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.09.1999
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.02.2000
Сын: Вашурин Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.2005
Дочь: Вашурина Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.04.2020