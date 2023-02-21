Кислинская Зинаида Глебовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кислинский Иосиф Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Иосифовна
Отец ребёнка: Кислинский Иосиф Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Башкирия, Россия
Смерть
Неизвестно